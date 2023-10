Piazza Marchese Paolo, via al restyling con 183 mila euro dal Pnrr | Sosta vietata fino ad aprile 2024 - Tuttoggi.info

Verrà completamente rifatta la pavimentazione di circa 400 mq, con aree pedonali, un'isola hi-tech e posti auto | Giovedì 26 ottobre assemblea pubblica a San Giacomo per illustrare il progetto

Con il restyling di piazza del Marchese Paolo, un gioiello del Rinascimento tornerà a splendere nel cuore del centro storico di Città di Castello. Lo spazio urbano che nascerà grazie all’investimento di 183 mila euro netti, finanziato dal Pnrr, diventerà luogo di socializzazione all’ombra di Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede Biblioteca Carducci.

Con i lavori appena iniziati la pavimentazione di circa 400 metri quadrati della piazza – intitolata ad un condottiero della famiglia Vitelli protagonista della battaglia di Lepanto del 1571 – sarà completamente rifatta, recuperando parti in laterizio in buone condizioni per rimontarle insieme a nuove lastre di copertura. Sarà un’area senza barriere architettoniche, prevalentemente pedonalizzata e in parte adibita alla sosta veicolare. Verrà realizzata anche un’isola hi-tech con panchine dotate di illuminazione e tecnologie smart, come prese per ricarica pc e cellulari e punti di connessione wi-fi. L’intervento sarà completato dal rifacimento dei sottoservizi e la sistemazione della corte di proprietà della parrocchia di San Michele Arcangelo che si affaccia sulla piazza.

“Questa piazza è uno dei simboli dell’idea con cui stiamo investendo per riqualificare il nostro centro storico, renderlo un luogo fruibile da tutti, accessibile e funzionale, a servizio dei residenti e di chi lo frequenta, nel rispetto della storia ma anche con l’attenzione a moderne esigenze di mobilità e socialità”, hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, che stamattina (25 ottobre) hanno fatto un sopralluogo insieme ai responsabili di progettazione ed esecuzione delle opere. I due amministratori hanno poi anticipato che il progetto verrà illustrato a residenti e operatori commerciali del quartiere con un’assemblea pubblica organizzata alle ore 21 di giovedì 26 ottobre, presso la sala di San Michele Arcangelo, invitando i cittadini a partecipare.

“Questo è uno dei 9 cantieri del centro storico finanziati con 5 milioni dal Pnrr per la rigenerazione urbana – hanno evidenziato sindaco e assessore – che serviranno anche alla: ristrutturazione di loggiato Gildoni e cupola di copertura di Palazzo Bufalini (150 mila euro); rifacimento pavimentazione piazza San Giovanni in Campo (100 mila); ristrutturazione palazzina Itis Franchetti in piazza San Francesco (1 milione 400 mila); allestimento caffè letterario alla Biblioteca Carducci (300 mila); ristrutturazione e riqualificazione chiostro San Domenico ed ex Chiesa della Carità (2 milioni 350 mila); rifacimento e ripristino facciate Pinacoteca in via Pomerio San Florido e via Santa Caterina (250 mila); riqualificazione mercato coperto di Corso Cavour (100 mila) e percorso ciclopedonale mura urbiche a porta Santa Maria Maggiore con collegamento al parco Le Fonti (150 mila)“.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di piazza del Marchese Paolo, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che fino al 18 aprile 2024 e comunque fino al termine dei lavori, ha istituito il divieto di sosta veicolare (compresi gli autorizzati) su tutta la superficie urbana che sarà occupata da cantiere e mezzi dell’impresa edile. Per i residenti della Zona C sono stati riservati stalli per la sosta lungo via XI Settembre, a partire dall’intersezione con via dei Vitelli fino al civico 14/A, mediante la soppressione della segnaletica verticale che disciplina il parcheggio a disco orario. La sosta a disco orario per 30 minuti, nella fascia oraria 8-20, potrà avvenire sempre lungo via XI Settembre sugli stalli istituiti con segnaletica verticale a partire dal civico 14/A fino all’intersezione con via S. Andrea.