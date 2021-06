Tari, così la nuova proposta della Giunta

Previsti sgravi per attività colpite dall'emergenza Covid e per famiglie in difficoltà | L'atto ora passa in Commissione consiliare

Tari, così le nuove regole. La Giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore Cristina Bertinelli, ha approvato la proposta di deliberazione con la quale si introducono, tra l’altro, alcune rilevanti misure per aiutare le utenze Tari maggiormente colpite dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto.

L’atto passa ora all’esame della competente commissione consiliare e quindi del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Nel dettaglio la proposta della Giunta prevede l’introduzione, per il 2021, di una specifica riduzione della Tari in favore delle utenze non domestiche che, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell’attività, per effetto di provvedimenti statali o locali, o di restrizioni all’esercizio della stessa (es. limitazioni al numero dei clienti, agli orari, ecc.), ovvero che abbiano comunque registrato una riduzione del fatturato medio mensile, registrato nel periodo 01/04/2020-31/03/2021 rispetto a quello del periodo 01/04/2019-31/03/2020, di almeno il 30% (con un’ulteriore riduzione nel caso di calo di almeno il 60%). Le riduzioni, che possono arrivare anche ad oltre il 45%, riguardano l’intero ammontare del tributo (quota fissa e variabile) e dovranno essere richieste presentando apposita istanza entro il prossimo 15 settembre, utilizzando l’apposita modulistica che sarà messa a disposizione dal Comune e dal Gestore.

A tal fine la Giunta ha predisposto lo stanziamento di circa 5.800.000 euro, utilizzando gli appositi fondi statali.

Le riduzioni saranno applicate direttamente sulla tassa dell’anno 2021, mediante ricalcolo dell’avviso di pagamento già inviato.

Famiglie in difficoltà

La Giunta ha proposto inoltre di aumentare lo stanziamento destinato ogni anno al finanziamento della riduzione prevista in favore delle utenze domestiche in condizioni di maggior disagio economico, fino a € 700.000. Come di consueto quest’ultima potrà richiedersi con apposita istanza da presentarsi entro il 30 settembre 2021.

Inoltre, per agevolare i soggetti che hanno avuto maggiori difficoltà nel provvedere al pagamento del tributo per l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, è stata proposta una specifica norma che consente ai soggetti che riceveranno gli avvisi di liquidazione (solleciti) della TARI 2020, di richiedere la dilazione del pagamento fino a 6 mesi ovvero la rateizzazione fino a 24 mesi, a condizione che siano in regola con i pagamenti fino al 2019.

Bertelli: novità ispirate a criteri di equità e buon senso

“In linea con i provvedimenti assunti da questa Amministrazione nell’ultimo anno, ha spiegato l’assessore Cristina Bertinelli, si tratta di un’iniziativa ispirata ai criteri dell’equità e del buon senso. L’obiettivo è di sostenere tutti quei soggetti che sono stati particolarmente penalizzati dagli effetti della lunga pandemia e, dunque, sia attività commerciali con forte riduzione del fatturato rispetto al 2019-2020 che famiglie in condizioni di disagio. Un’iniziativa – conclude l’assessore – che conferma la vicinanza del Comune di Perugia al tessuto produttivo e sociale della città”.