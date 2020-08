Tamponi Covid in aeroporto, l’Umbria primo scalo in Italia

Misure anti Covid, tamponi ai passeggeri che oggi sono atterrati all’aeroporto San Francesco di Assisi provenienti da Malta. Uno dei quattro stati considerati a rischio secondo l’ultima ordinanza del ministero della Salute, che impone dunque controlli particolari.

Ma l’unico aeroporto d’Italia che finora è riuscito ad effettuare direttamente il tampone ai passeggeri è quello umbro. Facilitato dalle piccole dimensioni e dal numero ridotto dei passeggeri, certo. Ma anche dalla collaborazione del personale, che ha evitato situazioni che si sono verificati in altri scali italiani. Dove i passeggeri non sanno a chi rivolgersi.

L’aereo da Malta è atterrato poco prima delle 17. I 91 passeggeri sono stati accompagnati nella sala attrezzata per i controlli.

L’esito dei tamponi, dopo le analisi effettuate all’ospedale di Perugia, viene comunicato ai passeggeri eventualmente positivi entro 4 ore. Nel frattempo, le persone rientrate in Italia da Malta (come per Spagna, Grecia e Croazia), sono invitate alla quarantena per evitare possibili contagi da Coronavirus.

Come quelli scoperti nelle ultime ore a Umbertide, Assisi e Bastia Umbra, con persone infettate al rientro dalle vacanze.