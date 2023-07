Tamponati da un camion, feriti 4 giovani della Valnerina | Gravissima 19enne - Tuttoggi.info

I ragazzi di Norcia e Cascia stavano rientrando in Umbria quando sono stati tamponati da un camion, apprensione per le condizioni della 19enne

Sono ore di apprensione a Norcia per le condizioni di salute di una di 19enne protagonista, insieme ad alcuni amici, di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto ed un camion, avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 16,30 in provincia di Ascoli Piceno, lungo la superstrada. La ragazza, G.F. le sue iniziali, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “Torrette” di Ancona, dove sarebbe stata sottoposta anche ad un delicato intervento chirurgico.

La 19enne viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri tre giovani della Valnerina, un 20enne ed una 20enne di Norcia e una 22enne di Cascia. Erano stati nelle Marche e stavano rientrando verso Norcia, percorrendo la superstrada verso Ascoli Piceno. All’altezza di Monteprandone l’auto – alla cui guida c’era una 20enne nursina, C.B. le sue iniziali e che sembra si stesse reimmettendo in strada da una piazzola di sosta – è stata violentemente tamponata da un camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, la polizia stradale ed il 118. La 19enne nursina, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Ancona. Feriti tutti in modo lieve gli altri giovani della Valnerina coinvolti nell’incidente, medicati in pronto soccorso e poi dimessi nel giro di qualche ora.