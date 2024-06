SUPERNOVA DAYS ALL’ITT ALLIEVI SANGALLO - Evento di chiusura della IV edizione - Tuttoggi.info

SUPERNOVA DAYS ALL’ITT ALLIEVI SANGALLO

Evento di chiusura della IV edizione

E’ in dirittura di arrivo la quarta edizione del progetto Supernova: gli eventi di fine anno scolastico sono previsti, infatti, per il 4 ed il 5 giugno, ed avranno luogo presso le Officine dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo di Terni.

Dopo la fase di realizzazione delle tre idee premiate dalla giuria in occasione del contest tenutosi a gennaio, la scuola aprirà le sue porte alla città, per esporre i risultati della fatica di decine e decine di studenti coinvolti nei tanti progetti realizzati durante questo anno scolastico.

Nel pomeriggio di martedì 4 giugno tra le ore 15:00 e le 18:00 gli studenti dei vari dipartimenti della scuola presenteranno le loro idee progettuali, legate al mondo della elettronica, della robotica, dell’informatica, della meccanica e delle biotecnologie.

Nelle aree delle varie officine e laboratori tecnologici, saranno allestiti degli spazi espositivi dai gruppi di lavoro che hanno visto ricevere i finanziamenti stanziati dalla Fondazione CARIT e le borse di studio donate in memoria dell’imprenditore Augusto Angeli.

La cittadinanza, con ingresso libero, potrà accedere ai locali della scuola e incontrare gli studenti che hanno realizzato i seguenti progetti:

• DomusFarm, un sistema di coltura idroponica intelligente

• C-Chain, una applicazione che implementa le tecnologie della blockchain nel campo delle donazioni a scopi caritatevoli

• ITTPerformance Ecokit, una serie di dispositivi nati per misurare e monitorare attività sportive e la salute degli atleti

• Biodye, una tecnologia che utilizza dei batteri innocui per tingere naturalmente i tessuti

• Electric Car Race, un prototipo di macchina elettrica da corsa che ha già affrontato e vinto alcune manifestazioni sportive studentesche di e-mobility

I ragazzi inoltre presenteranno altre idee progettuali implementate già dallo scorso anno come Urban Green Light, un sistema di illuminazione interattiva per i monumenti delle città, o come Rover, un mezzo a quattro ruote motrici pensato per gli interventi nelle aree ad alto rischio per l’uomo come nelle situzioni di post calamità naturale. O ancora sistemi di quadri elettrici intelligenti per le abitazioni, piuttosto che sistemi di produzione di energia ecosostenibili o sistemi di agricoltura 4.0.

Sarà inoltre possibile visitare il Museo delle tecnologie informatiche allestito all’interno dell’istituto, assistere ad una dimostrazione pratica delle performance delle auto da corsa elettriche e per finire anche ad una esibizione della band musicale della scuola.

La mattina del 5 giugno si terrà, fra le altre cose, una nuova edizione del Career Day, l’appuntamento annuale fra studenti dell’ITT Allievi Sangallo e le aziende del territorio, che rappresenta ormai da qualche anno per i giovani una reale opportunità di lavoro e per gli imprenditori la possibilità di trovare dei tecnici da formare per le loro attività produttive.

Gli studenti, muniti di curriculum, incontreranno fra gli altri i recruiters di Maestrale, AFEA, Alcantara, TIFAST, F.lli Canalicchio, Angelantoni, Synergie CAD, e di alcuni associati di Confartigianato. Inoltre i ragazzi potranno sostenere interviste con le agenzie interinali e con ITS, Università di Perugia, Scuola Edile e ARPAL Umbria.

“Il futuro è la mia passione” è lo slogan della scuola e Supernova è decisamente uno dei momenti in cui l’ITT Allievi Sangallo offre agli studenti per prepararsi concretamente al futuro.





Luogo: Scuola, viale Cesare Battisti , 131, TERNI, TERNI, UMBRIA