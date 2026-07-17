Superlega, analizziamo il calendario dei Block Devils - Tuttoggi.info

Inizierà in trasferta a Cuneo, il 18 ottobre, il campionato della Sir campione d’Italia. Domenica 18 ottobre la Sir Susa Scai Perugia sarà infatti impegnata sul campo di Cuneo per il match che darà ufficialmente inizio alla nuova stagione. La prima al PalaBarton la domenica successiva, il 25 ottobre, quando arriverà a Perugia la neopromossa Prata di Pordenone per la seconda giornata.

Il calendario ufficiale dell’82° Campionato di Superlega, che anche quest’anno sarà asimmetrico, è stato svelato a Bologna, nel consueto appuntamento che chiude il volley mercato. Terza giornata in trasferta a Monza e quinta in casa con Cisterna. Uno dei primi big match arriverà domenica 8 novembre 2026 sul campo di Trento. Trasferta a cui seguirà quella a Piacenza.

Il mese di dicembre riserverà due big match casalinghi consecutivi, quello con Verona, domenica 6 e a seguire, la domenica successiva, con Civitanova.

A fine gennaio impegni consecutivi contro Trento e Verona.

Si chiude la stagione regolare in casa contro Monza.

Il calendario completo

Questo il percorso che attende i Block Devils in Superlega, mese per mese:

OTTOBRE

1 a Cuneo

25 in casa con Pordenone

NOVEMBRE

1 a Monza

4 con Cisterna

8 a Trento

22 a Piacenza

29 in casa con Modena

DICEMBRE

2 a Milano

6 in casa con Verona

13 in casa con Civitanova

20 in casa con Padova

26 a Latina contro Cisterna

GENNAIO

3 in casa con Milano

10 a Pordenone

13 in casa con Piacenza

17 a Padova

24 in casa con Trento

31 a Verona

FEBBRAIO

14 in casa con Cuneo

21 a Modena

24 a Civitanova

28 in casa con Monza

Supercoppa e Coppa Italia

Svelate anche le date ufficiali dei due trofei del campionato italiano: la Supercoppa è in programma il 14 e 15 Novembre, mentre la Coppa Italia si aprirà con la gara secca dei Quarti, fissata per il 30 dicembre, per poi accendersi nella Final Four in programma il 6 e 7 febbraio 2027.

I commenti

Nel corso della cerimonia più attesa della tre giorni bolognese, sono stati consegnati gli stendardi ai presidenti dei Club che hanno vinto nel campionato italiano e assegnati riconoscimenti alle società che si sono affermate a livello internazionale. Grande protagonista sul palco è stata, e non poteva essere altrimenti, la Sir Susa Scai Perugia che anche quest’anno ha fatto incetta di trofei compiendo l’autentica impresa di dominare il campionato italiano, ma anche intercontinentale, con la conquista del terzo Mondiale per Club ed Europeo, con la seconda Champions League consecutiva!

Dal palcoscenico di Bentivoglio, il presidente Gino Sirci ha rimarcato la straordinarietà del Grande Slam compiuto dai Block Devils, ma ha anche lanciato lo slogan per la prossima stagione: “Ricominciamo!!!”. “Dobbiamo saper Ricominciare!” ha detto -. La parola d’ordine è “Ricominciamo”! Dobbiamo essere ancora più affamati e cannibali!”.

Presentazione Calendari LegaVolley Serie A – Foto: Michele Benda presso Bologna , 16 luglio 2026. Foto: Michele Benda / SIR

Al termine dell’ufficializzazione dei calendari il team manager della Sir Susa Scai Perugia, Davide Candellaro, ha analizzato la prima parte della stagione, che riserva ai Block Devils big match ravvicinati e trasferte lunghe nelle prime giornate: “Alla fine, il fatto della formula della asimmetria permette comunque di riuscire a incastrare più cose, molti impegni, che comunque società che competono su più fronti devono sostenere. Nell’andata c’è una bella fase intensa nella parte centrale. Qualche piccola nota positiva è il fatto che riusciamo a toglierci alcune delle trasferte più lunghe subito e il ritorno vedremo step by step. Come dice il Presidente, siamo pronti a ricominciare, non si rifà nulla, ma comunque vediamo di ripartire nel migliore dei modi”.