Studentessa trovata morta nel suo alloggio, indaga la polizia AGGIORNAMENTI

A trovare il corpo in corso Garibaldi il fidanzato di un'amica, a cui la 21enne non rispondeva

A trovarla, una folta forzata la porta della stanza dove alloggiava, è stato il fidanzato di un’amica. La studentessa universitaria, italiana, di 21 anni, era morta. Lo stesso giovane ha allertato la polizia, giunta negli alloggi universitari di corso Garibaldi.

Il tragico rinvenimento è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il ragazzo ha riferito che la fidanzata, amica della deceduta, da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con la giovane. Preoccupata, quest’ultima gli aveva chiesto di andare a verificare.

Una volta forzata la porta, il giovane ha fatto accesso all’interno dell’alloggio, dove ha trovato il corpo esanime della 21enne. A quel punto, aveva immediatamente fatto allertare la polizia di Stato.

Sul posto è poi intervenuto anche il personale della polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero, che ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso le indagini finalizzate a ricostruire la dinamica dell’evento. Secondo le prime informazioni, sul corpo della giovane non sarebbero stati trovati segni di violenza, anche se sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. E’ stata contattata la famiglia della ragazza.

(notizia in aggiornamento)