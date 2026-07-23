Stroncone, a fuoco un'autorimessa privata. Crolla il tetto | Video - Tuttoggi.info

Poco dopo le 15 nella località Santa Lucia a Stroncone ha preso fuoco un auto all’interno di un’autorimessa privata.

Le fiamme hanno distrutto completamente un veicolo alimentato a gas che si trovava all’interno della struttura e si sono propagate nell’intera costruzione, facendo crollare il tetto.



Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni con il supporto di un ulteriore ABP (Autobotte Pompa) automezzo dotato di una pompa e di un serbatoio per l’acqua e i Carabinieri della locale stazione.