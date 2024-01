Strappo a Bastia Umbra, il vicesindaco Fratellini lascia la giunta: maggioranza spaccata - Tuttoggi.info

Dopo mesi di fuoco che covava sotto la cenere, ‘esplode’ la situazione a Bastia Umbra, dove il vicesindaco Francesco Fratellini, da tempo critico con il sindaco Paola Lungarotti, ha lasciato la giunta; l’annuncio è arrivato con uno stringato comunicato stampa, che rimanda a una conferenza in programma oggi pomeriggio. Fratellini fa parte di Bastia Popolare, che al momento non è chiaro cosa farà.

Come spiega lo stesso (ex) vicesindaco in una nota, “Nel prendere atto che non esistono più le condizioni per un fattivo rapporto di collaborazione e condivisione su molte scelte amministrative, che non mi consentono di dare un contributo utile al perseguimento dell’interesse della Città, con la presente rimetto le mie dimissioni irrevocabili dagli incarichi a me assegnati“.

Da tempo la situazione a Bastia era tesa: Fratellini, che ha cominciato a smarcarsi dalla giunta a partire dalle spese sul Natale, per poi pungolare la giunta sui ristori ai commercianti per i lavori su via Roma e Piazza Mazzini e sui ristori agli ‘alluvionati’ del Chiascio.

A questo si aggiunge la complicata situazione del centrodestra: le manovre di avvicinamento del sindaco alla Lega (in minoranza) che avevano portato all’addio delle ex consigliere Migliorati e Degli Esposti (oggi esponenti di Civica per Bastia, costola locale di Umbria Civica, e in continua opposizione a Lungarotti) sono in realtà finite in un nulla di fatto. E per questo il centrodestra – che vorrebbe andare unito, o quantomeno il più unito possibile – sembra aver deciso di scaricare senza tanti complimenti Paola Lungarotti, portando a una serie di accuse incrociate. Rimane da vedere cosa faranno Forza Italia e Bastia Popolare, civica di cui Fratellini è esponente, che hanno dato vita a un intergruppo che fa parte della maggioranza.