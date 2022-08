Straniero scappa alla vista dei carabinieri, beccato con droga e contanti

Straniero irregolare in Italia beccato dai carabinieri di Foligno con la droga in centro, a casa trovati 3.500 euro in contanti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno, nel corso di un servizio preventivo finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato uno straniero, un uomo di nazionalità albanese, domiciliato nella città di Foligno.

In particolare, i militari, attraverso un’attività di osservazione in varie aree del centro storico, hanno notato un soggetto, non del luogo, che si aggirava tra i vicoli cittadini, conversando con un cellulare. Lo stesso, alla vista dei militari, si dava alla fuga scappando e cercando di disfarsi di alcune dosi di stupefacente che portava al seguito, oltre al telefono cellulare.