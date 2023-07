Strade, rifacimento di 10 km in attesa del Piano complessivo

Nuovo intervento da 3 milioni di euro in tre lotti: le aree interessate

Approvato dalla Giunta comunale un progetto esecutivo da 3 milioni di euro per l’adeguamento e la ripavimentazione delle strade cittadine, per un totale di 10 km lineari, articolati in tre lotti.

Il primo lotto (3.404 metri lineari) include strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli (520 ml); via Maniconi (445 ml); strada dei Bracceschi (1.185 ml); via del Pino (565 ml); via Eugubina (600 ml).

Il secondo lotto (3.172 ml) comprende via dei Priori, via San Francesco, via Pascoli (795 ml); via Antinori (145 ml); via Madonna Alta (600 ml); via Caravelle, via Colombo, via Caboto (857 ml); via dell’Acacia (530 ml); Piaggia Colombata (245 ml).

Il terzo lotto (3.295 ml) riguarda, infine, via Enrico Dal Pozzo (525 ml); via delle Fascine (ml 705); via Dottori (515 ml); via Bixio (640 ml); via Pinturicchio (290 ml); via Tuderte (620 ml).

“Prosegue senza sosta l’impegno dell’amministrazione comunale volto a riqualificare la rete viaria cittadina – dichiara l’assessore Numerini -. Con lo stanziamento di quest’anno, che arriverà nel complesso a 3,2 milioni, le risorse investite per il risanamento delle strade in quattro anni di consiliatura salgono a più di 14 milioni”.

I lavori in essere

Intanto, negli ultimi giorni, attraverso il cantiere comunale, il piano dei ripristini e i patti di collaborazione, sono stati eseguiti interventi in via del Tegolaro, in via Bagno del Cardinale e in via Sambuca.

Sono inoltre in corso lavori in via Rossini, mentre inizieranno nei prossimi giorni anche in strada Monteverde e in strada San Galigano-Rimbocchi.

Sono in via di definizione anche altri interventi. Il complessivo piano strade del Comune di Perugia sarà presentato a breve.