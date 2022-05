La storia centenaria dell'Ac Città di Castello rivive in un museo permanente - Tuttoggi

Il museo è stato ricavato e allestito all’interno della sede degli “Amici della piazza”, che hanno dato la loro massima disponibilità a condividere lo stesso spazio, da ieri riempito di magliette storiche, cimeli, documenti, trofei, centinaia di foto e gagliardetti dal 1919 al 2005. I locali saranno anche sede di eventi ed incontri aperti a tutti ed in primo luogo ai tanti tifosi della maglia biancorossa, che hanno da sempre gioito e sofferto per sostenere la squadra tifernate.

Al taglio del nastro erano presenti tanti ex calcatori arrivati da varie parti d’Italia che hanno indossato in varie epoche la maglia biancorossa (fra cui Federico Giunti e Lucio Bernardini) e tanti ex dirigenti (le famiglie Renzacci, Caldei e Bacchi). Soprattutto sono state raccolte anche parole importanti come quelle di Silvano Ramaccioni, in collegamento da Milano, che ha iniziato la sua carriera di dirigente sportivo e team-manager proprio dall’AC Città di Castello e poi al Perugia e al Milan, dove l’ha conclusa all’insegna di successi storici. Il “Rama” ha salutato con soddisfazione la bellissima iniziativa, nata in maniera ammirevole con il desiderio di “voler costudire ricordi, testimonianze e cimeli del passato glorioso biancorosso in una sede prestigiosa nel cuore della città dove i tifosi potranno avere da ora un punto di riferimento”.

Un grazie è stato poi rivolto all’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata nel concedere questo spazio, ma sono stati lo stesso sindaco Luca Secondi, con l’assessore allo Sport Riccardo Carletti e diversi altri amministratori, a rivolgere il loro ringraziamento a chi ha voluto questa iniziativa, “che ha ridato visibilità alla gloriosa storia dell’AC Città di Castello e aver scelto di intitolarlo a Siviero Sensini davvero un nome immortale nella storia del calcio tifernate“.

“Ringrazio tutti coloro che a vari livelli hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa spontanea e sentita, in particolare alla famiglia Sensini, per aver concesso il prezioso materiale di archivio che costituisce le fondamenta di un progetto in cantiere aperto al contributo di tifosi e amanti del calcio, ai soci dell’associazione Amici della Piazza al Comune di Città di Castello e a Mario Casacci, storico collaboratore biancorosso che ha fattivamente lavorato all’allestimento della sede”, ha dichiarato Fiorenzo Luchetti subito dopo il taglio del nastro.