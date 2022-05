Addio a Franco Bacchi, "re" nel settore auto ed ex presidente del Castello Calcio - Tuttoggi

“Franco Bacchi è stato prima di tutto per la sua famiglia e per Città di Castello un vero e proprio punto di riferimento. Con stile, competenza e passione, sempre con il sorriso sulle labbra ha affrontato le sfide nel lavoro, nello sport e nella vita, avendo come faro e guida la propria città che amava tanto, spendendosi con ammirevole senso di appartenenza. Ci lascia tutto questo in eredità e noi dovremo farne tesoro nel nostro agire quotidiano non mancando di ricordarlo in futuro come merita”, ha concluso il sindaco nel rinnovare alla moglie Anna Fausta e ai figli Stefano e Michele i sentimenti di vicinanza ed affetto.