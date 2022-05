Calcio, Tiferno 1919 cambia nome e torna 'AC Città di Castello' - Tuttoggi

Da sempre con Città di Castello il calcio ha un legame importante: si ricordano, fra tutti, gli anni d’oro della serie C, palcoscenico importante non soltanto a livello sportivo, ma anche per la fama della città stessa. Oggi si torna a chiamare il calcio locale “Città di Castello”, dando lustro a quanto fatto nel passato in direzione del futuro.

Grande soddisfazione ed emozione nelle parole del presidente Mirko Amadori: “Questa per noi è una giornata importantissima, regalare il nome della città a questa società è motivo di orgoglio. Il nuovo nome riunisce in sé passato, presente e futuro: attualmente la nostra società rappresenta un foglio bianco da dover scrivere, il nome si addice perfettamente a questa nuova avventura che stiamo affrontando. Diamo vita, con serietà, ad un nuovo progetto che parte dal nome e andrà a coinvolgere tutti”.