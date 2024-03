Stella Assange a Perugia per Premio Caffè a Julian | Due giorni dedicati al celebre economista - Tuttoggi.info

L'economia al servizio del Paese. Premiati Cucinelli, Tiberi, Ietto Gillies ed altri illustri economisti, giornalisti e imprenditori.

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia ospiterà l’11mo incontro del Gruppo Caffè che in questa edizione 2024 è dedicato a “Federico Caffè: La Politico Economia al Servizio delle Persone”.

Lo scorso anno l’incontro si svolse presso la Sala della Regina di Montecitorio, con un programma focalizzato sui 75 anni dalla promulgazione della Carta Costituzionale – alla cui stesura Federico Caffè contribuì come collaboratore di Meuccio Ruini e quale membro della Commissione economica della Costituente.

L’incontro di Perugia si concentra sull’importanza degli aspetti umani e sociali nella definizione implementazione delle politiche economiche, che è stato uno dei punti centrali della riflessione di Caffè.

Si inizia giovedì 22 marzo con i saluti del Magnifico Rettore e la prima tavola rotonda, coordinata dal Professor Marcello Signorelli, Direttore del Dipartimento di economia dell’UniPg, dal titolo “Ditemi chi era Federico Caffè” al quale interverranno i Professori Mario Tiberi e Giovanna Leone (nipote di Caffè), Enrico D’Elia e Alfonso Scarano, rispettivamente economista e analista finanziario del CERSTE (Centre Europèen des Recherche Socio-Economiques, Technologiques ed Environnementales).

A seguire il Prof. Tiberi coordinerà i lavori su “Metodi e contenuti dell’economista Federico Caffè” cui interverranno i Professori Roberto Schiattarella (Caffè, l’economia come ‘scienza’ dell’impegno civile), Nicola Acocella (Il metodo Caffè e l’anticipazione della politica economica come disciplina), Paolo Ramazzotti (Per una teoria effettiva della E. Sviluppi recenti alla luce della eredità di F. Caffè), Felice Roberto Pizzuti (L’attualità di Federico Caffè a 37 anni dalla scomparsa), Marcello Signorelli e Cristina Montesi (Federico Caffè economista civile?).

Venerdì 22 marzo si apre con una tavola rotonda sugli incontri che il Prof. Caffè teneva ogni sabato presso la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma con i propri studenti, con interventi, tra gli altri, di Elena Menaguale, Evelina Ruzmanova, Alessandro Parrocini e Giacomo Principali.

Concluderanno la due giorni i “Temi di ricerca di Federico Caffè” con altrettanti illustri relatori quali Francesco Farina, Maurizio Franzini, Grazia Ietto Gillies, Anna Fedyunina, Yuri Simachev, Giuseppe Basile, Giulio Lucchetta, Paolo Maranzano, Gianluca Monturano, Pasquale Tridico, Matteo Migheli, Garcia Ariel, Garcia Tarsia Aldana, Javier Ghibaudi, Gianluca Monturano, Giuliano Resce e Giulia Sonzogno.

Alle 16 di venerdì, nell’aula II di Economia, il Gruppo Caffè – composto da circa 700 membri che si riconoscono nell’opera e nell’esempio di Federico Caffè – consegnerà il Premio intitolato all’economista ad alcuni illustri personaggi che si sono distinti nel campo della politica economica, della impresa e del giornalismo, tema quest’ultimo caro a Caffè.

I premiati della 11ma edizione sono in ordine alfabetico: Nicola Acocella (Professore), Julian Assange (giornalista), Brunello Cucinelli (imprenditore), Grazia Ietto Gillies (economista), Luca Ginetto (caporedattore Rai – Tgr Umbria), Pietro Modiano (banchiere) e Marco Onado (professore), Silvestro Profico (studioso di F. Caffè), Simona Ravizza (giornalista), Nicoletta Rocchi (sindacalista), Massimo Tegolini (referente Sbncloud Biblioteca Federico Caffè), Mario Tiberi (professore), Gianni Tognoni (segretario del Tribunale Permanente dei Popoli), Francesco Zambon (già ricercatore OMS) mentre alla memoria verranno attribuiti due Premi ai fotoreporter Hamza Dahdouh e Mustafa Thuraya recentemente scomparsi mentre svolgevano il proprio dovere di informazione. A ritirare il Premio per Julian Assange sarà la moglie Stella attesa nelle prossime ore a Perugia.

La partecipazione al Convegno è libera previa iscrizione al link https://bit.ly/3USiPIH

Per info scrivere a caffe.perugia2024@gmail.com