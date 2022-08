Stefano e Claudio Pannacci, lunedì i funerali delle vittime di Senigallia

Il cordoglio degli amici sui social

Si terranno lunedì alle 10.30, presso la chiesa di Santa Maria in Colle, di via Leonardo Da Vinci a Perugia, i funerali di Stefano e Claudio Pannacci, padre e figlio vittime della tragedia dei giorni scorsi alla stazione di Senigallia, travolti dal treno. La chiesa è stata scelta perché è quella nei pressi dell’abitazione nella quale Stefano risiedeva con la madre. Celebrerà la cerimonia don Pietro Ortica.

Il pm di Ancona non ha disposto l’autopsia e ha restituito le salme alla famiglia. Intanto il cordoglio e lo sgomento interno alla tragedia aumentano e riempiono il web. “Una notizia assurda ha sconvolto la nostra famiglia corale. Caro Stefano, ti abbiamo conosciuto come un allegro mattacchione, sempre sorridente e ironico, ora ci hai insegnato che l’amore di un padre per suo figlio è infinito e non teme la morte. Grazie per il tempo condiviso cantando, sarai sempre nei nostri cuori“, ha scritto il maestro Vladimiro Vagnetti, della Corale di Ponte Valleceppi, dove Stefano aveva a lungo cantato.