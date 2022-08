Padre e figlio morti sui binari, il cordoglio di Perugia e Valfabbrica - Tuttoggi

Padre e figlio travolti dal treno, nessuna autopsia

Stefano Pannacci

Claudio Pannacci era infatti in vacanza a Senigallia insieme alla madre, con il padre – separato dalla donna – che li aveva successivamente raggiunti. Ma il giovane, che pare soffrisse di problemi di depressione, mercoledì sera intorno alle 21 ha manifestato la volontà di farla finita, raggiungendo i binari mentre era in transito un treno merci. Stefano ha cercato disperatamente di fermarlo, venendo travolto dal convoglio insieme al figlio. Per entrambi non c’è stato nulla da fare, tra la disperazione della madre del 26enne ed ex moglie del 63enne. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria alla rimozione delle due salme, la Procura di Ancona – che ha aperto un fascicolo sulla tragedia – ha reputato non necessario disporre l’esame autoptico.

Il cordoglio dei due comuni

Sulla tragica morte di padre e figlio è stato espresso il cordoglio dei Comuni di Perugia e di Valfabbrica.

“L’Amministrazione comunale di Perugia segue con dolore – si legge in una nota – quanto accaduto alla famiglia Pannacci e si stringe al dolore della mamma del giovane Claudio e del marito Stefano, entrambi deceduti mercoledì sera a Senigallia. Nel dolore di questo giorno, tutto l’ente si unisce alla vostra sofferenza con un profondo abbraccio”.

Anche il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, ha voluto esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia per la morte dei due uomini.