Stavolta sventato il furto di rame nell’impianto di depurazione, ma ci sono danni

Ma una squadra di tecnici di Umbra Acque è intervenuta dopo pochi minuti e i malviventi sono scappati a mani vuote. Non senza fare danni però: la banda ha infatti tagliato decine e decine di metri di cavi, che aveva accatastato nel piazzale per essere portati via, ma come detto senza riuscirci. I malviventi hanno inoltre vandalizzato alcune delle strutture dell’impianto: secondo le prime stime i danni sono davvero ingenti.

Umbra Acque, che ha subito informato Arpa dell’accaduto, ha immediatamente noleggiato dei gruppi elettrogeni in modo tale da far ripartire l’impianto nel giro di un paio di giorni.