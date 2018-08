Statua trafugata da Pinacoteca di Spello ritrovata 10 anni dopo…a Umbertide

share

E’ stata ritrovata, a 10 anni dalla sua scomparsa, la statua lignea raffigurante il Bambino, appartenente alla preziosa scultura della “Madonna in trono” (del 1240 circa), trafugata dalla Pinacoteca Civica e Diocesana di Spello nel lontano 2008.

L’opera è stata rinvenuta da alcune suore, lunedì sera (20 agosto 2018), all’interno della Chiesa Collegiata di Santa Maria della Reggia a Umbertide (a oltre 50 km di distanza dalla città dei fiori), e consegnata, la mattina seguente, nelle mani del parroco locale don Pietro Vispi.

La statua è stata subito data in custodia ai carabinieri di Umbertide che, a sua volta, l’hanno affidata al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia, guidato dal maggiore Guido Barbieri per le verifiche necessarie e per capire, soprattutto, chi sia stato l’autore del furto.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Spello Moreno Landrini il quale, in attesa del completamento dell’iter procedimentale, ha sottolineato l’importanza del “ritrovamento che sana una ferita al patrimonio artistico e culturale della città che finalmente si riappropria di uno dei suoi più rilevanti beni culturali”.

