Squadra, indiani e il “mistero” stadio: dubbi e rabbia dei tifosi su Santopadre

Le reazioni della piazza alle parole del presidente del Perugia nella trasmissione "Fuori Campo" di Umbria Tv

Le parole pronunciate da Massimiliano Santopadre – ospite lunedì sera della trasmissione “Fuori Campo” di Umbria Tv, condotta da Riccardo Marioni, hanno aumentato i dubbi e la rabbia di tanti tifosi del Perugia. Non solo di quelli che ripetono, come un mantra, “Santopadre vattene” e che, saputo che il presidente avrebbe partecipato alla trasmissione in diretta, si sono presentati fuori dalla sede degli studi di Umbria Tv per manifestare la propria contestazione (che comunque non è mai degenerata). Le parole del presidente hanno suscitato dubbi anche in molti tifosi che finora avevano atteso, confidando in sviluppi positivi per la società e per la squadra. E che ora sono preoccupati per gli insuccessi sul campo.

Ma le parole del presidente – a cui, comunque, va dato atto di averci messo la faccia, in un momento difficile – sono apparse a molti ancora una volta ancorate a principi, a slogan: sogno, passione, unità (compresa la storia delle frecce degli indiani, ripresa da mister Baldini) da contrapporre alla mancanza di risorse economiche. Un po’ come parlare di Serie A quando la squadra è scivolata al penultimo posto. “Un po’ di fiducia dovrei essermela meritata” ha detto in studio Massimiliano Santopadre. Ma la comparsata in tv sembra aver determinato proprio l’effetto opposto, come dimostrano i tanti commenti sui social durante la diretta e anche all’indomani.