Sport nei parchi, a Terni nasce la palestra a cielo aperto - Tuttoggi

Il Comune di Terni è protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana

“Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) arriva anche a Terni con un’iniziativa in programma per il 16 settembre a partire dalle ore 15 nel parco di Via delle Palme, nel quartiere di Campitello dove sarà aperta al pubblico una nuova area “Urban Sport Activity e Weekend”.

Il Comune di Terni è infatti protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. Sarà la Legend di Sport e Salute Valerio Vermiglio ad animare il pomeriggio assieme. L’ex palleggiatore messinese classe’76 pluriscudettato e tre volte Campione d’Europa per Club, due Europei vinti con la Nazionale, una World League, argento alle Olimpiadi di Atene che conta un palmarès ricco di successi sia con la nazionale azzurra e sia con i club a Terni sarà la voce di Sport e Salute e parlerà a tutti gli intervenuti praticando con loro.