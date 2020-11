Sport in lutto, è morto Elio Grassi | Il ricordo degli allenatori umbri

Lutto nel mondo sportivo per la morte all’età di 88 anni di Elio Grassi, giocatore prima e allenatore poi del Perugia in Serie B, nella stagione ’72-’73 e alla guida di tante formazioni umbre dilettantistiche.

L’Ac Perugia Calcio e la Commissione del Museo Ac Perugia calcio, nel ricordarlo, esprimono le condoglianze alla famiglia.

Questo il toccante messaggio con cui è stato ricordato dall’Aic Umbria: “Il Gruppo Regionale Umbria dell ‘Associazione Allenatori di Calcio si stringe attorno alla famiglia Grassi e al nostro Consigliere Paolo per la scomparsa del papà: il grande Mister Elio. Il Mister, dopo aver allenato a livello giovanile nel Grifo Perugia, nell’anno della fusione con il Perugia passò ad allenare nel settore giovanile di quest’ultima società, per poi guidare negli anni seguenti il Foligno in Serie D e gli Allievi della Nestor Marsciano, con cui nel 1970 vinse un titolo regionale. L’anno seguente guidò l’Angelana in Serie D, per poi passare alla guida della squadra Primavera del Perugia; nella stagione 1972-1973 allenò, poi, la prima squadra del Perugia in Serie B, evitando la retrocessione in Serie C grazie alla vittoria esterna per 1-0 contro il Catanzaro del 10 giugno 1973. In seguito ha allenato per alcuni anni nel settore giovanile della società biancorossa e nei settori giovanili di altre società dilettantistiche umbre, oltre che per una stagione nella prima squadra della Nestor Marsciano, con cui ha conquistato un secondo posto in Prima Categoria. Un Maestro per tanti ragazzi“.

Dalla redazione di Tuttoggi.info sentite condoglianze alla famiglia, ai figli Paolo e Misa, collega giornalista.