Spoleto, terminati i lavori di asfaltatura in Viale Matteotti

Prosegue l’attività di sistemazione del manto stradale e di asfaltatura lungo diverse direttrici della città. Sono terminati ieri, secondo crono programma, i lavori di asfaltatura in viale Giacomo Matteotti. Interventi che hanno interessato il segmento che va dall’ingresso sud di Spoleto a piazza della Libertà. Tra una decina di giorni i lavori verranno completati con la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Lunedì 30 luglio invece inizierà un nuovo intervento che riguarda viale Martiri della Resistenza. La zona interessata coincide con il segmento stradale antistante la sede della scuola ITCG – Istituto Tecnico Economico e Tecnologico fino a porta Leonina. Altro segmento interessato dai lavori riguarda il tratto compreso tra l’incrocio tra via Flaminia e via dei Filosofi fino alla rotatoria di viale Trento e Trieste. I lavori, per complessivi 40mila euro circa, si protrarranno per circa 4 giorni.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza è stata emessa apposita ordinanza che contiene una diversa disciplina del traffico nelle zone sopraindicate che saranno interessate progressivamente dai lavori.

