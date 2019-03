Spoleto per le Donne, Lectio Magistralis di Salvatore Sciarrino | Catena Fiorello presenta il nuovo libro

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Spoleto ha organizzato, con la collaborazione di varie associazioni cittadine, un ricco programma di iniziative dal titolo “Spoleto per le Donne” che ha il suo momento clou nella ricorrenza dell’8 marzo, giornata, quella di venerdì, che vede in cartellone ben 5 appuntamenti.

Si comincia alle ore 9.30 nella sede dell’alberghiero “Giancarlo De Carolis” con una conferenza a cura del Centro Culturale Città Nuova, dal titolo “I giovani e il lavoro” con letture di poesie ed interventi di Isabella Caporaletti e Giuliana Rippo.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15.00, al Museo del Tessuto e del Costume, visita guidata alla mostra “Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere”, a cura di Officina d’Arte&Tessuti.

A Palazzo Collicola alle ore 16.00 la Galleria Officina d’Arte e Tessuti, in collaborazione con Sistema Museo, presenta, nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura, una Lectio Magistralis del Maestro Salvatore Sciarrino “Ascoltare la Musica” con un approfondimento sulla musica moderna e contemporanea. Compositore fra i più influenti ed eseguiti in Italia, la discografia di Salvatore Sciarrino conta più di 100 CD, editi dalle migliori etichette in ambito internazionale, più volte segnalati e premiati. Nel 2003 gli è stato assegnato il premio internazionale Feltrinelli e nel 2016 il Leone d’oro alla carriera della Biennale di Venezia. Al termine della Lectio magistralis la dott.ssa Giuseppina Caldarola, curatrice della mostra, terrà una visita guidata all’esposizione Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere ospitata al secondo piano di Palazzo Collicola.

Catena Fiorello, scrittrice e autrice televisiva, sorella di Fiorello e Beppe Fiorello, presenterà il suo nuovo libro “Tutte le volte che ho pianto”. L’incontro è fissato per le 17.30 a Palazzo Mauri ed organizzato in collaborazione con Inner Wheel Spoleto, FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto. Dedicato “a chi non nasconde le lacrime”.

Al cinema Sala Pegaus, in occasione della Rassegna Libro d’Ingresso, al Cinéma Sala Pegasus alle ore 21.30, Anna Leonardi presenta il volume “Rosa Cenere ritratti di donne in un interno” di e con Anna Leonardi. Con Monica Pontini al violino, disegni di Anna Dell’Agata. A cura di: Comune di Spoleto, Cooperativa Immaginazione.

Gli appuntamenti del programma di “Spoleto per le Donne” proseguono fino al 29 marzo.

