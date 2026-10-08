Spoleto, nozze d'argento per Marco Saveri e Serena Moccoli - Tuttoggi.info

Venticinque anni di matrimonio e la gioia di dirsi ancora “sì”. Marco Saveri e Serena Moccoli hanno festeggiato le loro nozze d’argento a Spoleto, rinnovando le promesse davanti alle persone care.

A ospitare la cerimonia è stato Il Pianaccio, il ristorante spoletino dove Marco lavora come chef: un luogo che fa parte della sua quotidianità e che, per questa occasione, è diventato la cornice di un momento speciale per la coppia.

Circondati da amici e parenti, Marco e Serena hanno celebrato un traguardo importante della loro vita insieme. Un’occasione per ripercorrere il cammino condiviso e rinnovare quella promessa pronunciata venticinque anni fa.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti con una cena e una serata animata da balli e canti, tra allegria, convivialità e il piacere di stare insieme.Un augurio speciale arriva dagli amici della palestra, che si uniscono all’affetto di tutti i presenti: tanti auguri a Marco e Serena per queste nozze d’argento e per gli anni ancora da vivere insieme, con amore, complicità e tanti nuovi momenti felici.