Spoleto, nozze d'argento per Marco Saveri e Serena Moccoli - Tuttoggi.info

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Spoleto, nozze d’argento per Marco Saveri e Serena Moccoli

Redazione

Spoleto, nozze d’argento per Marco Saveri e Serena Moccoli

La coppia ha rinnovato le promesse al ristorante Il Pianaccio, dove Marco è chef. Poi la festa con cena, balli e canti.
Gio, 08/10/2026 - 18:58

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Venticinque anni di matrimonio e la gioia di dirsi ancora “sì”. Marco Saveri e Serena Moccoli hanno festeggiato le loro nozze d’argento a Spoleto, rinnovando le promesse davanti alle persone care.

A ospitare la cerimonia è stato Il Pianaccio, il ristorante spoletino dove Marco lavora come chef: un luogo che fa parte della sua quotidianità e che, per questa occasione, è diventato la cornice di un momento speciale per la coppia.

Circondati da amici e parenti, Marco e Serena hanno celebrato un traguardo importante della loro vita insieme. Un’occasione per ripercorrere il cammino condiviso e rinnovare quella promessa pronunciata venticinque anni fa.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti con una cena e una serata animata da balli e canti, tra allegria, convivialità e il piacere di stare insieme.Un augurio speciale arriva dagli amici della palestra, che si uniscono all’affetto di tutti i presenti: tanti auguri a Marco e Serena per queste nozze d’argento e per gli anni ancora da vivere insieme, con amore, complicità e tanti nuovi momenti felici.

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