Spoleto celebra i 60 anni del Liceo Artistico "Leoncillo Leonardi" - Tuttoggi.info

L’ Istituto d’Arte “Leoncillo Leonardi”, oggi Liceo Artistico all’interno dell’Istituto d’istruzione superiore “Sansi-Leonardi-Volta”, festeggia il sessantesimo anniversario della sua fondazione.

Per l’occasione venerdì 5 maggio alle ore 10.00, al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, si terrà il Convegno “I 60 anni del Liceo Artistico”.

L’evento, ultima tappa di un percorso iniziato ormai molti mesi fa, costituirà l’occasione per riflettere sull’attuale identità del Liceo Artistico e sui suoi obiettivi futuri e per presentare il video e la pubblicazione dell’annuario della scuola, realizzati per la ricorrenza.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Prof. Mauro Pescetelli, Dirigente scolastico

Dott. Sergio Repetto, direttore USR

Dott. Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto

Prof.ssa Luigina Renzi, Assessore al benessere e innovazione sociale

Dott. Danilo Chiodetti, Assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza

Proiezione del video realizzato dagli studenti della sezione Audiovisivo e multimediale e presentazione

della pubblicazione stampata in occasione dei 60 anni del Liceo Artistico, a cura della prof.ssa Venanzi.

L’identità del Liceo Artistico

Dott. Danilo Vicca, Presidente della RENALIART (Rete nazionale dei licei artistici)

Dott.ssa Flaminia Giorda, Dirigente Ministero dell’Istruzione e del Merito con funzione tecnico ispettiva

L’esperienza dei percorsi di secondo livello nella sede carceraria, a cura del prof. Giorgio Flamini

PNRR – Presentazione del progetto Next generation Labs, a cura della prof.ssa Bonini Baldini

L’amore delle tre melarance, performance a cura degli studenti della sezione Scenografia

Visita al percorso espositivo presso la sede del Liceo Artistico – Piazza XX Settembre

