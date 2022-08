All'associazione carabinieri in congedo agenti speciali per i beni culturali

Si tratta dell'unica realtà in Umbria con questo riconoscimento

L’Associazione Volontari Carabinieri in Congedo di Spoleto, presieduta da Fabio Militoni, ha vista riconosciuta, oltre che dal Dipartimento regionale dell’Umbria, anche dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e dal ministero dei Beni Culturali, la specializzazione In salvaguardia dei beni culturali in emergenza.

L’unica realtà in Umbria ad avere questo riconoscimento

Il riconoscimento consentirà all associazione, in caso di necessità, di operare anche a livello nazionale. É l’unica in Umbria ad aver ottenuto questo riconoscimento.