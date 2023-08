“Sparo per abituare i cani ai cacciatori”, denunciato per procurato allarme

E' la spiegazione che l'uomo ha dato alla polizia dopo aver esploso tre colpi all'auto nei pressi del ricinto dei cuccioli

“Sparavo con la scacciacani per abituare i miei cani ai colpi dei cacciatori che vengono dalle mie parti”. Questa la spiegazione che un uomo ha dato agli agenti di polizia che, armi in pugno, gli hanno intimato di scendere dall’auto, in via Settevalli. Alcuni residenti avevano infatti segnalato la presenza di un uomo che stava sparando in strada con una pistola.

L’uomo, un italiano di 64 anni, aveva sul sedile dell’auto una valigetta contenente una pistola a salve (una scacciacani) calibro 380 e provvista di tappo rosso.

Durante l’ispezione dell’arma gli agenti hanno potuto appurare che il tamburo della stessa risultasse ancora caldo e sporco di polvere da sparo. Unitamente all’arma gli operatori hanno rilevato una scatola contenente 15 proiettili a salve e un paio di cuffie antirumore per salvaguardare l’udito. Inoltre, a terra, all’altezza dello sportello lato guidatore, gli agenti hanno reperito 3 bossoli esplosi, dello stesso tipo di quelli rilevati all’interno del mezzo.

Alla richiesta di spiegazioni l’uomo riferiva loro che, al fine di abituare a forti rumori i propri cuccioli di cane, i quali si trovavano nelle vicinanze, all’interno del proprio recinto, per prepararli ad affrontare gli spari dei cacciatori nel periodo venatorio, deflagrava tre colpi con la propria scacciacani lungo la strada ove si trovava. Il comportamento dell’uomo creava allarme e preoccupazione nei cittadini residenti nella zona e nelle autorità.

A termine di tutti gli accertamenti l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di procurato allarme presso autorità ed esplosioni pericolose.

La pistola scacciacani ed il relativo munizionamento è stato sottoposto a sequestro da parte degli agenti della Squadra Volante.