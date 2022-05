Spaccia al capolinea degli autobus, arrestato dai carabinieri

Lo straniero faceva la spola da una pensilina all'altra senza mai salire su alcun mezzo | Controllo dai carabinieri, che lo hanno fermato con l'eroina addosso

Spaccia al capolinea dell’autobus, arrestato dai carabinieri. I militari della Stazione di Perugia, durante un normale servizio antidroga, si sono trovati davanti ad una scena sospetta, che si è conclusa con l’arresto di un cittadino straniero per l’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, appostati in prossimità del capolinea degli autobus di piazza Partigiani, dove nei giorni precedenti erano stati segnalati giovani in atteggiamenti sospetti, hanno notato un ragazzo straniero, il quale, senza salire mai su nessun autobus, con sguardo sfuggente, faceva avanti e indietro tra le pensiline del capolinea, come se stesse aspettando l’arrivo di qualcuno, venendo avvicinato per pochi istanti da alcuni giovani con i quali, dopo essersi intrattenuto in posizione appartata, si salutava per continuare a gironzolare nel piazzale.