Sotto il sedile dell'auto nascondeva un coltello di 20 centimetri, denunciato 25enne - Tuttoggi.info

Il giovane era in auto in una zona isolata a Purello. Fermato anche un altro ragazzo con hashish e marijuana

Era fermo con l’auto in una zona isolata nella zona di Purello, un 25enne fermato dai carabinieri di Fossato di Vico nei giorni scorsi durante le attività di controllo del territorio. Il suo nervosismo ha fatto insospettire immediatamente i militari operanti che hanno quindi proceduto ad un’accurata perquisizione personale e veicolare. Così da sotto il sedile del lato passeggero, all’interno di un portaoggetti, è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, con lama di cm 8, del quale l’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso. Il giovane è stato a quel punto denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere.

Nel corso degli stessi controlli, nei pressi della stazione ferroviaria, i carabinieri hanno inoltre proceduto all’identificazione di un altro ragazzo, residente nel Lazio, il quale, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato, contenente 1 grammo di hashish. Nel suo zaino, inoltre, aveva 1,5 grammi di marijuana. Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma per la violazione ammnistrativa di detenzione abusiva di sostanze stupefacenti ritenuta per uso personale.