Sostituiti gli infissi al nido "Raffaello Sanzio"

Tutti gli interventi effettuati per la riqualificazione

Si sono conclusi i lavori per la sostituzione degli infissi dell’asilo nido “Raffaello Sanzio”, sito in via Sicilia.

Interventi di riqualificazione energetica

Sono state adeguate le prestazioni di efficienza energetica ai parametri imposti dalla normativa vigente. Nell’ambito di tale intervento – eseguito per un importo di oltre 50mila euro – si è provveduto anche all’adeguamento degli infissi esistenti nella palestra della scuola materna di via Santa Caterina per il miglioramento del ricambio d’aria all’interno della struttura.