Sorpreso a spacciare cocaina, 29enne arrestato - Tuttoggi.info

Il giovane italiano beccato dai carabinieri mentre cedeva 5 grammi di cocaina ad un albanese, sequestrata altra droga

E’ stato beccato in flagranza dai carabinieri a spacciare cocaina: per questo un 29enne residente a Terni, di origini napoletane, è stato arrestato. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso mentre cedeva un involucro con 5 grammi di cocaina ad un altro uomo, di origini albanesi, residente anche lui in città.

Dopo un’attenta perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i carabinieri della Sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile hanno trovato vario materiale illecito: 17 grammi di hashish, 36 dosi pronte (per un totale di 17 grammi) di cocaina, abilmente nascosti all’interno di sigarette con parte del filtro asportato per occultare la droga, 2 bilancini di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi e 150 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Il Pubblico Ministero, in attesa del rito direttissimo, ha disposto la misura degli arresti domiciliari per lo spacciatore e il sequestro delle sostanze stupefacenti e del materiale indicato precedentemente. L’acquirente è stato invece segnalato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Le operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte delle Forze dell’ordine proseguono con determinazione, mirando a tutelare la sicurezza e il benessere della comunità. Il Nucleo Operativo Radiomobile di Terni rimane impegnato nella lotta al crimine e invita i cittadini a collaborare fornendo informazioni utili per preservare la bontà del tessuto sociale.