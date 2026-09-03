Sognando Hollywood a 19 anni, Lorenzo e la sua linea di t-shirt per produrre il primo film - Tuttoggi.info

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Sognando Hollywood a 19 anni, Lorenzo e la sua linea di t-shirt per produrre il primo film

Davide Baccarini

Sognando Hollywood a 19 anni, Lorenzo e la sua linea di t-shirt per produrre il primo film

Gio, 03/09/2026 - 13:27

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Svegliarsi una mattina, sedersi dietro la macchina da presa e sentire la voce che grida il “ciak” di partenza. È il sogno incrollabile di Lorenzo Giustini, 19enne di San Giustino, creativo con il pallino per il cinema di fantascienza e horror che ha deciso di mettere a frutto il suo talento per finanziare la propria prima opera da regista.

Affetto da disturbo dello spettro autistico, Lorenzo ha trasformato la sua passione in un progetto concreto: una linea di magliette con personaggi illustrati da lui stesso, acquistabili per sostenere la produzione dei suoi cortometraggi. LEGGI DETTAGLI.

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