Decreto Scuola, Valditara "Sanzioni per genitori che non lo rispetteranno" - Tuttoggi.info

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Decreto Scuola, Valditara “Sanzioni per genitori che non lo rispetteranno”

ItalPress

Decreto Scuola, Valditara “Sanzioni per genitori che non lo rispetteranno”

Gio, 24/09/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Una densità all’interno di una classe di alunni che hanno una conoscenza della lingua non adeguata danneggia la formazione. Ci sono dati Ocse chiari su questo. Con il decreto incentiviamo il percorso di apprendimento linguistico dei genitori, che sarà disposto dai servizi sociali. Sarà ovviamente gratuito. In caso di mancato assolvimento di quest’obbligo ci saranno sanzioni”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto Scuola.
“Il tetto del 30% riguarda gli alunni stranieri che non conoscono la nostra lingua. Non è una novità, prima c’erano circolari, ora arriva una legge cogente. Poi c’è il tema del divieto di mascheramento, che non riguarda solo il burqa, ma anche caschi o mascherine in assenza di malattie”, ha aggiunto Valditara.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)

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