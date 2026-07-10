Sisma 2016, rimodulati interventi per oltre 4,5 milioni tra Umbria e Marche - Tuttoggi.info

La Cabina di coordinamento sisma ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza che introduce modifiche e integrazioni alle ordinanze del 13 dicembre 2022 e del 2023 e all’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Il provvedimento riguarda interventi nei Comuni di Campello sul Clitunno, Montecchio, Vallo di Nera, Montefortino e Urbisaglia, per un valore complessivo pari a 4.571.300 euro.

I lavori nei comuni

A Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, è stato rimodulato l’intervento relativo alla Chiesa e Canonica della Madonna della Bianca. Il finanziamento passa a 850 mila euro, con un incremento di 450 mila euro, consentendo l’accorpamento degli interventi già previsti sulla chiesa e sulla canonica, in un’ottica di maggiore efficacia progettuale. Nel Comune di Montecchio, in provincia di Terni, vengono aggiornati due interventi: il primo riguarda il ripristino della passerella in cemento armato a servizio della Scuola Materna del capoluogo, il cui importo viene portato a 53 mila euro, con un incremento di 15 mila euro. Il secondo interessa il ripristino della funzionalità di Via della Selciata, che passa a 39.800 euro, con un incremento di 11.300 euro. Gli adeguamenti derivano da una progettazione più puntuale, dal recepimento di prescrizioni emerse in Conferenza regionale e dall’aggiornamento al nuovo Prezzario Unico del Cratere.

Rilevante è anche la rimodulazione dell’intervento sulla Scuola dell’infanzia “A. Giannelli” di Urbisaglia, in provincia di Macerata in due distinti interventi: la manutenzione straordinaria con riparazione danni, miglioramento sismico e restauro conservativo dell’edificio pubblico destinato a biblioteca comunale e centro culturale multifunzionale, per 2.340.000 euro; e la nuova costruzione del polo scolastico 0-6 anni, per 1.755.000 euro. Il valore complessivo resta pari a 4.095.000 euro, importo già previsto per l’adeguamento sismico dell’edificio originario.

L’Ordinanza prevede anche l’incremento del finanziamento per l’intervento “Muro di contenimento via Casali” nel Comune di Vallo di Nera, che passa da 130 mila euro a 330 mila euro, con un aumento pari a 200 mila euro. Rimodulato anche l’intervento relativo agli spogliatoi del campo sportivo di Montefortino, nelle Marche. Il quadro economico complessivo viene aggiornato a 411.672,50 euro, con un incremento a carico della contabilità speciale pari a 140.349,45 euro, oltre alla quota di 41.323,05 euro coperta tramite Conto Termico.

“Con questa Ordinanza – dichiara il commissario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli – proseguiamo nel lavoro di aggiornamento della programmazione commissariale, tenendo conto delle esigenze concrete che emergono nei territori e nelle fasi progettuali”.