Sir solito bulldozer diesel: Trento battuta 3-1 in rimonta GALLERY

I Block Devils al PalaBarton cedono il primo set nel big match Superlega, poi escono alla distanza e proseguono la marcia a punteggio pieno

La Sir si dimostra ancora un diesel che ha bisogno di carburare, ma quando il motore inizia a girare non ce n’è per nessuno. Trento si arrende ancora ai Block Devils, questa volta al PalaBarton in Superlega, dove Perugia procede a punteggio pieno.

Gli ospiti, grazie al servizio, sono riusciti a conquistare il primo set 25-22.