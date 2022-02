Sir senza freni anche in Champions: vince 3-0 a Trento e si prende il primo posto

Block Devils perfetti, l'Itas cade sotto i colpi di Leon e Anderson | E domenica c'è la supersfida di Superlega a Modena

Sir senza freni anche in Champions. I Block Devils passano a Trento e si prendono il primo posto nella Pool E e la qualificazione con un turno di anticipo.

Itas Trentino Trento – Sir Sicome Monini Perugia 0-3

18-25; 21-25; 23-25

Parte subito forte la Sir, che trova un ace in avvio e piazza un 4-0. I padroni di casa provano a reagire, ma Anderson e poi il muro dei Block Devils li ricacciano a -6 (9-3). Trento è costretta a forzare il servizio e sbaglia molto, aggrappandosi agli attacchi di Michieletto. Dall’altra parte Leon è spaventoso sul primo tempo che vale il 15-7. E alterna potenza a colpi d’astuzia, come quello che manda a vuoto il muro a tre di Trento per il 20-12. Pinali trova due ace consecutivi (21-16). Ma ormai è troppo tardi per tentare la rimonta e Perugia si prende il primo set 25-18.

Il secondo set si gioca punto a punto. Perugia trova il break del 19-17 con Anderson. Due punti che la Sir mantiene e che incrementa con l’ace di Leon (23-20). Il primo tempo di Solè e l’errore di Lavia danno anche il secondo set a Perugia, che ha già ipotecato così il primo posto nel girone.

Equilibrio anche in avvio del terzo set, con la Sir che trova il break con Anderson (5-3), ma Trento ricuce. Nuovo doppio vantaggio Perugia (13-11) col muro a Lavia. I padroni di casa trovano ancora il pari con l’ace di Sbertoli (13 pari). Nuovo break dei Block Devils con Anderson (15-13). La Sir tenta la fuga con Mengozzi e con l’ace di Travica (19-15). Trento però risale a -1. L’invasione di Pinali vale il +3. Sbaglia il servizio Plotnytskyi (21-23). Kamil dà 3 match points alla Sir. Michieletto va a segno e annulla il primo. Lavia annulla anche il secondo dopo una grande difesa di Michieletto e Grbic chiama i suoi. Ma l’errore di Trento vale il terzo set, la vittoria e il primo posto per la Sir in un girone dominato.

E domenica in campionato c’è la trasferta di Modena.

