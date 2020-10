Sir, secondo giro di tamponi negativo dopo i 2 atleti con Covid | Altri 2 contagi nella società

Sir in campo (domenica ore 18) contro Ravenna senza i due atleti risultati positivi al Covid. Il secondo giro di tamponi effettuato questa mattina ha escluso altri positivi tra atleti e tecnici; 2 i contagi registrati, ma in altre figure della società.

I positivi (2 giocatori e due esterni)

E così i Block Devils potranno giocare contro Ravenna, pur in condizioni non ottimali. E non solo per l’assenza di due elementi. La formazione è provata da una settimana difficile legata appunto alla scoperta di positivi al Covid. E con un programma di allenamenti che è stato bloccato, dopo l’isolamento seguito ai primi tamponi positivi.

Tutti i positivi, comunque, sono asintomatici. E questo deve cercare di tranquillizzare atleti e tifosi.

Gli avversari

Heynen e tutto il gruppo non cercheranno alibi e daranno il massimo per portare a casa punti contro un avversario ostico come la Consar di coach Bonitta. Che dovrebbe recuperare Redwitz in regia e Recine in posto quattro e che dovrebbe quindi presentare i due dal primo minuto. A completare i sette l’opposto Pinali (attuale re dei bomber della Superlega), i centrali Mengozzi e Grozdanov, l’altro schiacciatore Loeppky ed il libero Kovacic.

I precedenti

Ventuno i precedenti tra le due formazioni. Diciotto le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, tre i successi della Consar Ravenna. L’ultimo confronto diretto il 16 febbraio scorso proprio al Pala De Andrè di Ravenna con vittoria di Perugia in quattro set (21-25, 25-22, 22-25, 19-25).

Ex della partita

Quattro gli ex nel match tra Perugia e Ravenna, tutti nel roster bianconero. Sono Fabio Ricci, a Ravenna nella stagione 2011-2012 e dal 2013 al 2017, Roberto Russo, in maglia Consar nella stagione 2018-2019, Sharone Vernon-Evans e Thijs Ter Horst, entrambi in Romagna la passata stagione.