Sir, il primo derby di Champions va alla Lube

Va alla Lube il primo derby di Champions della Sir. Nella bolla di Tours, i Block Devils si devono arrendere in quattro set.

Il Drago Travica, finora ottimo in regia in Superlega, perde la sfida con l’ex bianconero De Cecco.

Partita equilibrata, con i marchigiani che però questa sera si sono dimostrati più squadra nei momenti decisivi. Quando invece la Sir ha commesso qualche errore di troppo.

Sir Sicoma Monini Perugia – Cucina Lube Civitanova 1 – 3

(22-25; 25-22; 20-25; 23-25)

Primo set

Avvio all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che alzano il muro e mettono pressione sui palleggiatori avversari.

Squillo di Leon con l’ace del 6-5. Risponde Simon per il controsorpasso Lube (6-7).

Perugia ancora a muro con Solè si porta sul +3 e tenta la fuga.

I cucinieri trovano il pari con Juantorena (17-17). Break Lube sul servizio dell’italocubano.

La Sir trova il pari con un ace di Plotnytskyi (19-19).

L’errore al servizio di Travica e quello in attacco di Leon consentono alla Lube l’allungo.

Juantorena ferma a muro Leon, che ha provato ad attaccare comunque una palla difficile: primo set Lube 25-22.

Secondo set

Nella seconda frazione Heynen manda in campo Ter Horst per capitan Atanasijevic, ancora non al meglio dopo la lunga assenza.

Proprio un muro dell’olandese dà a Perugia il triplo vantaggio (4-1).

Vantaggio che la Sir sembra tenere, sfruttando anche qualche errore di troppo dei cucinieri.

Leon prima alza il muro e poi chiude di potenza per il 13-8.

Lube in difficoltà, ma sul turno al servizio di Leal si riporta sotto (14-12). Un pasticcio tra Travica e Ricci porta la Lube sul -1.

Sale in cattedra Ter Horst e Perugia torna a scappare.

Leal chiude il cioccolatino servito con una mano da De Cecco.

Ma il muro di Solè e il servizio di Plotnytskyi ricacciano indietro la Lube.

Il set a favore della Sir arriva ancora a muro: 25-22.

Terzo set

Terzo set che si apre all’insegna dell’equilibrio e nel segno di Ter Horst, il cui ingresso sembra aver fatto cambiare marcia alla Sir.

Proprio il muro dell’olandese su Juantorena dà il vantaggio a Perugia (7-6).

I Block Devils si fermano. La Lube trova due ace con Juantorena e Leal e si porta sul +3 (11-8). Heynen chiama i suoi.

La Sir ricomincia da Ter Horst. Ma la Lube trova un altro ace con Rychlicki per il +4 (13-9).

Leon chiude una palla alzata dal Drago con una mano e Perugia torna a -2.

La Lube scappa ancora e si porta sul +5. Perugia prova a rientrare con una grande giocata di Plotnytskyi.

Proprio l’errore di Oleh al servizio la Lube torna a +5 (20-15).

Ora le due squadre sono tornate a giocare alla pari, ma la Lube può sfruttare il vantaggio accumulato nella parte centrale del set.

Nel finale Heynen dà spazio a Zimmermann e Vernon Evans, che attacca bene. Ma sul mani fuori di Leal la Lube conquista il terzo set 25-20.

Quarto set

Si attende la reazione di Perugia, ma la Lube si porta subito sul +3, mostrando una migliore coesione nelle due fasi.

Due ace di Leon riportano Perugia in parità (6-6).

Gli errori di Plotnytskyi e Ter Horst danno il +2 alla Lube.

Ace di Plotnytskyi per la nuova parità.

Molti errori adesso da parte delle due squadre.

L’invasione di Travica vanifica un grande muro di Plotnytskyi. Ricci a muro ristabilisce la parità (16-16).

La Sir torna avanti sull’attacco di leon (18-17).

Punto a punto, poi l’attacco mani-fuori di Leal dà il set point alla Lube. E sempre Leal chiude la prima sfida Champions 25-23.

Il girone

Mercoledì Block Devils a riposo per la rinuncia di Smirne, poi giovedì la sfida contro i padroni di casa del Tours.