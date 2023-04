Sir attesa ad una Pasquetta... di resurrezione

Dopo l'eliminazione in Champions, i Block Devils (ore 18) non possono sbagliare in gara5 contro Milano

E’ una Pasquetta di resurrezione quella a cui è attesa la Sir, dopo l’eliminazione in Champions ad opera dello Kaksa. Perché se la sconfitta contro i campione d’Europa in carica ci può stare, quello che ha preoccupato è la mancanza di capacità della squadra di reagire nei momenti chiave.

Campanelli d’allarme che si sono visti anche nella serie dei quarti di finale di Superlega, che Milano, a sorpresa, è riuscita a portare a gara5 grazie alle due affermazioni casalinghe al tie break.