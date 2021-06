SII, lavori su rete idrica a Terni - Tuttoggi

Durante gli interventi potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Ecco le vie interessate

Sono in programma venerdì 25 giugno dalle 9 alle 14 lavori di manutenzione sulla rete idrica nel territorio comunale di Terni. Il cantiere interesserà: Campacci Marmore (solo campeggio), Via Ponte Accarino, Via Santa Maria del caso, Via Colleraso, Via Collestatte, Collestatte paese, Via Porta San Nicolò, Via Fonte Santa Maria, Strada dei Forestieri, Via Santa Maria in Valle, Via dei Mandrilli, Via Castellana, Torreorsina paese, Via Madonna della Strada, Vocabolo Palombara, Colle Alvano e zone limitrofe, un tratto di Via Salvati, Vocabolo Mezzelvetta, Vocabolo Forca, Via Colle Santo, loc. Fonte del Prato e zone limitrofe.

Possibili carenze di acqua

Durante gli interventi potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.