Sicurezza, Zuccarini e i vertici regionali: "Massima attenzione per Foligno"

Tavolo per la sicurezza con questore e prefetto

Vertice sulla sicurezza in Comune, dopo la raffica di scippi. A confrontarsi, invitati dal primo cittadino Stefano Zuccarini il Prefetto di Perugia Armando Gradone, presente insieme al Questore di Perugia, Antonio Sbordone, al Procuratore Capo della Repubblica della Procura di Spoleto, Alessandro Giuseppe Cannevale, ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

“Un segno di grande attenzione per la Città di Foligno del quale sono grato a tutti i partecipanti – dice Zuccarini – Le competenze dei sindaci in materia di sicurezza ed ordine pubblico sono di ausilio, ma sono convinto che collaborare nella massima sinergia con le competenti autorità e forze dell’ordine sia la strada giusta, e noi intendiamo perseguirla, essendo uno dei punti centrali del nostro programma elettorale“.

Priorità videosorveglianza

All’attenzione del tavolo la questione della maggiore presenza degli uomini delle forze dell’ordine. Fondamentale è stato ritenuto il “Piano integrato della videosorveglianza’ poiché abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni una situazione a dir poco inadeguata: non solo per il numero di telecamere installate, ma spesso addirittura posizionate in maniera disorganica e con risoluzioni scarse e in certi casi inutilizzabili. Nel nostro piano oltre ad ottimizzare e ‘mettere in rete’ gli impianti esistenti, aumenteremo le telecamere, anche nelle periferie, e saranno dotate di particolari sistemi di rilevazione in grado di segnalare ‘movimenti’ da attenzionare, il tutto collegato ai terminali delle forze dell’ordine“.

Assunzioni per la polizia locale

“Dopo decenni di immobilismo su questo fronte, nei prossimi mesi procederemo finalmente con l’assunzione di dieci vigili urbani. Sempre entro l’anno apriremo una sede della Polizia Municipale in piazza Matteotti, al piano terra del Palazzo Comunale a ridosso di piazza della Repubblica: un segnale concreto e tangibile di sicurezza e vicinanza ai cittadini, specialmente in questo momento“.

Appello contro le intimidazioni

Sul tema del campo Rom di Sant’Eraclio “le forze dell’ordine e la Procura stessa hanno assicurato la massima attenzione e determinazione nella azione di contrasto ai purtroppo noti fenomeni criminosi che affliggono la comunità della zona. A questo proposito rivolgo un appello ai cittadini a denunciare alle autorità competenti tutti i comportamenti criminosi di cui dovessero essere vittime senza timore, poiché l’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine sono al loro fianco senza esitazione“.

Riqualificazione urbanistica

“A Sant’Eraclio come nel resto del territorio comunale procederemo con massima determinazione, in stretta sinergia tra uffici competenti, autorità e forze dell’ordine, a ripristinare la legalità anche sul fronte delle occupazioni abusive e degli abusi edilizi. Riqualificazione urbanistica, abbattimento di strutture da anni fatiscenti, investimenti per il decoro urbano ed implementazione dell’illuminazione vanno sempre considerati nell’ottica di una ripresa di controllo del territorio. Questa amministrazione farà sempre tutto quanto in suo potere per la lotta alla criminalità e solo così potremo fare pienamente squadra insieme”.