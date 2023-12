Sicurezza, per autovelox su variante manca solo ok di Anas | "Su Commissariato nessuna risposta" - Tuttoggi.info

Il sindaco di Gubbio a ruota libera sui due argomenti più caldi del momento, i ritardi dell'autovelox dovuti a erronea valutazione sui luoghi di installazione | Sui furti "Gubbio ha tasso criminalità inferiore a città anche più piccole"

Il sindaco di Gubbio Filippo Stirati è intervenuto a ruota libera sui due argomenti più caldi del momento, autovelox sulla variante non ancora installati e la recente ondata di furti con la conseguente richiesta di azioni concrete.

Autovelox, manca solo autorizzazione Anas

Per quanto riguarda gli “attesi” autovelox sulla Pian d’Assino, annunciati ormai da anni, il primi cittadino ha detto di aver “già completato e perfezionato l’iter che deve portare all’autorizzazione da parte di Anas, l’unico step rimasto. Abbiamo dovuto operare una modifica sui luoghi dove collocare i tre autovelox, risultati non adatti per effettuare manutenzioni che evitassero la chiusura della strada. I tempi si sono quindi allungati per trovare altri punti che permettessero accessi laterali senza interdire il traffico sulla variante”.

“Sulla questione mi sono sbattuto come un pollo!”

“Io su questa tema mi sono sbattuto come un pollo e ho fatto il diavolo a 4 nei confronti di Prefettura, Anas e Polizia Stradale. Se c’è stata una questione sulla quale veramente ho gettato il cuore oltre l’ostacolo è stata questa. Sentirmi dire di aver frenato questa operazione peraltro mescolando l’argomento con le vittime è stato disgustoso, una modalità falsa e mistificatrice di rappresentare la realtà. Ma su questo punto ci tuteleremo nelle sedi opportune”.

“A Gubbio tasso di criminalità troppo basso per accedere a finanziamenti”

Sulla sicurezza e la forte “richiesta” di videosorveglianza il sindaco tende innanzitutto ridimensionare la portata dell’emergenza furti, “che sta caratterizzando l’intera regione e non solo il nostro Comune” sottolineando come “in altre città, anche molto più piccole della nostra, i numeri dei colpi siano ben più elevati”. A dimostrazione di ciò – ha aggiunto – è il fatto che “il nostro Comune, pur avendo partecipato a tutti i bandi possibili, non si è mai piazzato nelle posizioni utili ad avere finanziamenti per la videosorveglianza, proprio perché tasso di criminalità e numero di reati della nostra realtà sono ben al di sotto di quelli di altre città”.

“Videosorveglianza non può automaticamente far diminuire reati”

Il primo cittadino, ribadendo peraltro come molte telecamere siano già state attivate nelle zone di espansione (area scolastica in via Leonardo da Vinci) ma anche in centro storico (Piazza Grande e San Pietro), ha aggiunto: “Immaginare che dalla videosorveglianza derivi automaticamente la diminuzione dei reati è una sciocchezza. Sarebbe oltretutto assurdo pensare di poter monitorare un Comune di 525 km quadrati, per il quale servirebbero telecamere per milioni di euro”.

Il Commissariato di Polizia mai assegnato

“Il tema dei reati non può essere associato all’’amministrazione comunale – sottolinea Stirati – ma afferisce al Ministero dell’Interno e alle forze dell’ordine che ne dipendono. Ricordo inoltre che nonostante la mia insistenza e i pronunciamenti del Consiglio comunale per avere un Commissariato di Polizia nella nostra città, questo non c’è stato mai assegnato ed è incomprensibile dato che sono attivati in ogni città sopra i 30.000 abitanti. L’ultima mia richiesta in questo senso al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco non ha neanche avuto risposta”.

Il prefetto Armando Gradone – già sollecitato dal sindaco per aumentare i presidi di forze dell’ordine “che oltre alla funzione di deterrente servono sicuramente a far sentire i cittadini più tranquilli” – ad inizio 2024 tornaerà proprio a Gubbio per parlare di sicurezza con l’amministrazione comunale, analizzando e approfondendo l’attuale situazione del territorio.