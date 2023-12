Allarme furti, ora si ruba anche in chiesa e nelle cantine | Sindaco incontrerà Prefetto - Tuttoggi.info

La situazione peggiora di giorno in giorno con i ladri che pur di non andar via a mani vuote rubano persino gli spiccioli delle offerte o bottiglie di olio, Pd Gubbio critico "Non ci sono telecamere"

E’ un momento difficile, in tutto il Comune di Gubbio, per quanto riguarda i furti che, a quanto pare, non si fermano neanche davanti agli edifici sacri.

I ladri, davvero senza scrupoli, si sono introdotti da una finestra anche nella casa parrocchiale di Madonna del Prato, mettendo sottosopra tutte le stanze senza però trovare nulla di prezioso. Ma gli indesiderati ospiti non si sono fermati qui e hanno messo a segno un colpo pure nella Chiesa di Sant’Agostino, riuscendo solo a portarsi via un candeliere e pochi spiccioli dalle offerte. Il parroco se ne sarebbe accorto solo giorni dopo.

I malviventi, che a quanto pare agiscono solo quando i proprietari sono assenti – durante l’affollata accensione dell’Albero si sono scatenati con almeno 5 colpi nell’arco di 2 ore –, si accontenterebbero di qualsiasi cosa. In un’abitazione privata in via Perugina, trovando una cassaforte completamente vuota, si sono presi un orologio per non andar via a mani vuote, mentre nella frazione di Colonnata, non riuscendo proprio ad entrare in casa, hanno trafugato bottiglie di olio da una cantina.

Sul tema è intervenuto anche il Pd Gubbio per il quale i numerosi furti – circa 30 in soli 2 mesi – oltre ai danni già procurati, “stanno instaurando nelle famiglie colpite un diffuso clima di paura ed ansia”. Già nel 2022 il gruppo consiliare aveva presentato una mozione nella quale si chiedeva con fermezza di intervenire, individuando con le forze dell’ordine punti critici di accesso alla città e zone più esposte a furti e atti vandalici ove installare telecamere per l’identificazione di eventuali responsabili. “Il nostro atto non ebbe riscontro. Pertanto siamo ancora qui a chiedere quando l’Amministrazione intenda prendere seri provvedimenti per contrastare il fenomeno, soprattutto alla luce della mancata richiesta da parte del Comune di impianti di videosorveglianza come da D.L. 14 del 20 febbraio 2017, che prevede il trasferimento di fondi statali. Tanti risultano i Comuni dell’Umbria nell’apposita graduatoria beneficiari di questi fondi, tanti ma non Gubbio!”.

Da parte sua il sindaco Filippo Stirati, pochi giorni fa, ha ammesso come il tema sia “sensibile e delicato, la cui percezione da parte dei cittadini è molto acuta. Me ne rendo perfettamente conto e non è che il fenomeno ci sfugga. Ho sollecitato la Prefettura, che a sua volta ha sentito forze dell’ordine e Questura perché possano essere rafforzati presidi, i controlli e la loro presenza sul territorio. Purtroppo è un fenomeno che ha ripreso in maniera abbastanza importante in tutta la regione. E’ ovvio che va tenuta alta la guardia e noi ovviamente siamo a disposizione in maniera sussidiaria anche con i nostri vigili, però è evidente che la prima trincea è quella dell’Arma e della Polizia, sulle quali ripongo il massimo della fiducia. Mi sento quasi quotidianamente con il capitano dei carabinieri Del Sette e col prefetto avrò modo di fare ulteriori passaggi, legati sia a questo tema che alla sicurezza stradale”.