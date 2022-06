Siccità, stretta sull’acqua anche a Perugia: i divieti nell’ordinanza

Il provvedimento firmato dal sindaco Romizi, sarà in vigore fino al 21 settembre | Ipotesi razionamenti orari, ma c'è il rischio sprechi ulteriori

Siccità, scatta anche a Perugia la stretta sull’uso dell’acqua. Vietato l’utilizzo per finalità non domestiche o sanitarie. Vietato, quindi, usare acqua per lavare l’auto, riempire le piscine, per irrigare prati e giardini privati e per effettuare pulizie.

Il sindaco Andrea Romizi, come annunciato, ha firmato l’ordinanza, che sarà pubblicata a breve. un provvedimento, ha spiegato il primo cittadino, sollecitato da Umbra Acque a causa della grave crisi idrica legata alla siccità.