Si sposta - per due giorni - il mercato di San Sisto - Tuttoggi.info

Il 17 e il 24 agosto spostamento in via Mozart

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Clara Pastorelli, nel corso della seduta del 9 agosto ha stabilito di procedere allo spostamento temporaneo del mercato di San Sisto, che tradizionalmente si svolge il giovedì in piazza Martinelli.

Per le giornate del 17 e 24 agosto, onde consentire lo svolgimento della manifestazione “Sound Sisto Live 2023”, l’Amministrazione ha concesso a titolo gratuito all’Aps Carnevale I Rioni di San Sisto, organizzatrice dell’evento, tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione della manifestazione, in programma in piazza Martinelli dal 18 al 27 agosto. Il mercato, nelle due giornate indicate, verrà trasferito e si svolgerà nella limitrofa area di via Mozart. (Foto Unsplash)