Si ribalta con l’auto, muore perugino di 42 anni

Un perugino di 42 anni è morto oggi pomeriggio (sabato) dopo essersi ribaltato con la sua auto. L’incidente è avvenuto nella zona di via Valtiera. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

L’auto su cui viaggiava l’uomo si è ribaltata per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in autoambulanza all’ospedale di Perugia.

Inutili i tentativi di rianimarlo. Il decesso è stato constatato all’interno della Sala Rossa del Pronto soccorso.