Si ribalta con l’auto, in ospedale in gravi condizioni

E’ giunto in ospedale in condizioni critiche, ma comunque cosciente, l’86enne di Castiglione del Lago che nella mattinata di lunedì si è ribaltata con l’auto mentre percorreva la strada in località Gioiella, nel comune di Perugia.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e ad estrarre la persona dall’interno della stessa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.