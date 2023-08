Si perde e si infortuna alle gambe per raggiungere l'eremo, soccorso 61enne - Tuttoggi.info

Intervento congiunto di vigili del fuoco di Spoleto, Soccorso alpino e 118 per individuare e poi soccorrere l'uomo

Intervento congiunto di vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e 118 venerdì mattina per soccorrere un 61enne persosi e feritosi alle gambe per raggiungere l’eremo francescano di Campello sul Clitunno. L’uomo, un turista francese, ha chiesto soccorso dopo essersi perso lungo la via di San Francesco, per raggiungere l’eremo campellino.

All’arrivo sul posto, vigili del fuoco di Spoleto, Sasu e personale del 118 hanno constatato che il turista straniero era anche infortunato agli arti inferiori. Per localizzare il disperso è stato usato un programma che permette di localizzare i telefoni tramite l’invio di un sms al numero del cellulare. Il 61enne è stato dunque affidato alle cure dei medici.

[Foto di Silvio Sorcini – I luoghi del silenzio]