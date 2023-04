Si indaga per dare un nome all’uomo morto travolto dal treno

Tra i 30 e i 40 anni, non aveva con sé documenti e camminava sulle rotaie all'interno della galleria

La polizia ferroviaria sta indagando per dare un’identità all’uomo – tra i 30 e i 40 anni – travolto e ucciso lunedì sera dal treno diretto a Foligno, all’interno della galleria tra Perugia e Ponte San Giovanni.

Addosso l’uomo non aveva documento e non risulta tra le segnalazioni delle persone scomparse.

Secondo quanto riferito agli inquirenti dal macchinista del treno, l’uomo sembra stesse camminando sui binari e non avrebbe fatto nulla per mettersi in salvo, nonostante le segnalazioni del macchinista stesso, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. Cosa che fa ipotizzare possa essersi trattato di un gesto volontario, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Il treno regionale 4085 si è quindi fermato all’uscita della galleria, ma per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. Alle 20.53 la circolazione ferroviaria locale è stata interrotta e sono stati attivati i servizi sostitutivi.